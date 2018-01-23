Ретроматч и зеркальный реванш. Как прошёл тур женской Суперлиги

Дерби двух «Динамо» на ретроплощадке, реванш «Уралочки» и пушка Литовченко — главные итоги 15-го тура женской волейбольной Суперлиги.

Битва тура

Публикация от ВК "Заречье Одинцово" (@zarechie_volley) Янв 20, 2018 at 1:21 PST Из пяти матчей игрового дня лишь один завершился в пяти сетах — его по праву и можно считать главной битвой 15-го тура. Подмосковное «Заречье-Одинцово», недавно провалившее домашний матч с «Протоном», на игру с «Динамо» из Москвы вышло заряженным даже не на 100, а на все 120 процентов. Москвички же, решив главные задачи в регулярном чемпионате, напротив, чуть ослабили хватку, сместили акцент на европейскую арену и позволили «Заречью» бороться. Атаки Воробьёвой и подачи Панковой помогли команде из «Одинцово» выиграть первый сет. Второй и третий остались за «Динамо» — разыгралась Гончарова. Казалось, что в четвёртой партии всё и закончится, но «Заречье» собрало силы в кулак, не дрогнуло в концовке и сравняло счёт — 2:2. Однако на тай-брейке хозяйки допустили несколько подряд ошибок, и хладнокровные действия «Динамо» помогли команде добыть победу и гарантировать себе второе место в «регулярке».

Реванш тура

В матче первого круга Суперлиги «Енисей» в родных стенах просто сокрушил «Уралочку» — 3:0. Два месяца спустя пришло время ответного визита, и история повторилась в зеркальном отражении. Красноярская команда, идущая на третьем месте в турнирной таблице, выглядела довольно слабо, а Сергей Голотов и вовсе назвал действия своих подопечных безобразными. «Енисей» сумел зацепить один сет в упорной борьбе — 27:25, но в остальном «Уралочка» на домашней площадке смотрелась значительно лучше и в итоге победила 3:1, набрав важнейшие очки. Победа позволила команде Николая Карполя закрепиться на шестом месте и продолжить преследование «Протона», обыгравшего челябинский «Метар» со счётом 3:0.

Ретро тура «Сейчас все делают ретро-матчи: в КХЛ сыграли в ретро-форме. А у нас провели игру в ретро-зале, как в советские времена. Это, конечно, сказалось на игре. Кто-то справился, кто-то нет», — подметил старший тренер казанского «Динамо» Александр Перепёлкин после гостевой победы со счётом 3:0 над «Динамо» краснодарским.

Публикация от ВК «Динамо» Краснодар (@dinamogram) Янв 20, 2018 at 12:31 PST Дело в том, что по независящим от принимающей стороны причинам дерби было перенесено из привычного для краснодарских болельщиков «Олимпа» в дом спорта «Динамо», площадка которого, конечно, не в полной мере соответствовала требованиям современного волейбола. В камерной обстановке комплекса, спроектированного и построенного ещё в середине прошлого столетия, поддержка зрителей краснодарской команды чувствовалась особенно хорошо, но Казань на правах фаворита всё равно выиграла без видимого труда — 3:0. Эта победа стала для команды Перепёлкина 13-й кряду в Суперлиге.

Цитата тура «Мы очень долго шли к такой уверенной победе со счётом 3:0. Долго играли по 3:2 и 2:3. Была драматичная игра с «Заречьем». Было ли страшно в концовке первой партии, когда проиграли восемь очков? Страшно всегда. Как на войне. Задача — не бояться, переламывать себя. И я очень рад, что мы проявили дух бойца, победителя», — радовался за свою команду главный тренер «Сахалина» Денис Матвеев.

И повод для этого был превосходный: в 15-м туре коллектив из Южно-Сахалинска принимал прямого конкурента в турнирной таблице — «Ленинградку» и сумел не просто заработать драгоценные баллы в турнирную копилку, но и победить убедительно, в трёх партиях. Гостьи из северной столицы дважды были близки к тому, чтобы вырвать хотя бы сет: в первой партии они превратили безнадёжные 14:23 в 22:23, но «Сахалин» всё-таки собрался и добил соперниц. А третья партия завершилась на больше-меньше: удача снова улыбнулась команде Матвеева, которая лишь второй раз в сезоне выиграла со счётом 3:0.

MVP тура

Чемпионат России по волейболуЖенщины. 15-й тур

«Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (25:19, 25:22, 25:27, 25:21)

«Динамо» (Краснодар) — «Динамо-Казань» (Казань) — 0:3 (15:25, 14:25, 17:25)

«Заречье-Одинцово» (Московская обл.) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (25:22, 17:25, 24:26, 25:22, 11:15)

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:22, 25:18, 27:25)

«Протон» (Саратовская обл.) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:19, 25:17, 25:18).