«Зенит» разгромил «Тулузу» и завершил групповой этап Лиги чемпионов без потерь

Казанский «Зенит» в шестом туре группового этапа мужской Лиги чемпионов на своей площадке разгромил французскую «Тулузу» со счётом 3:0. Наибольший очковый вклад в успех подопечных Владимира Алекно внёс Вильфредо Леон, набравший 10 баллов.

Таким образом, «Зенит» завершил групповой этап без поражений, проиграв всего 3 сета в 6 встречах. Напомним, что казанцы досрочно вышли в плей-офф турнира.

Мужчины. Лига чемпионов Группа D. 6-й тур «Зенит» (Казань, Россия) — «Тулуза» (Франция) — 3:0 (25:15, 25:10, 25:17).