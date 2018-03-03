«Факел» обыграл «Енисей» и начнёт плей-офф ЧР по волейболу дома

Волейболисты «Факела» сохранили место в квартете сильнейших по итогам предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. В матче заключительного 26-го тура «Факел» на своей площадке в трёх партиях обыграл красноярский «Енисей» со счётом 3:0 (25:15, 25:23, 25:22).

10 марта «Факел» начнёт выступление в четвертьфинале плей-офф на своей площадке. «Енисей» сыграет в плей-аут, начав серию 17-18 марта в гостях.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 26-й тур «Факел» (Новый Уренгой) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:15, 25:23, 25:22).