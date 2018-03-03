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«Факел» обыграл «Енисей»
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«Факел» обыграл «Енисей» и начнёт плей-офф ЧР по волейболу дома 

Чемпионат.com 3 марта 2018
Фото: РИА Новости
Волейболисты «Факела» сохранили место в квартете сильнейших по итогам предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. В матче заключительного 26-го тура «Факел» на своей площадке в трёх партиях обыграл красноярский «Енисей» со счётом 3:0 (25:15, 25:23, 25:22).
10 марта «Факел» начнёт выступление в четвертьфинале плей-офф на своей площадке. «Енисей» сыграет в плей-аут, начав серию 17-18 марта в гостях.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 26-й тур  «Факел» (Новый Уренгой) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:15, 25:23, 25:22).
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