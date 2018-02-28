Волейболисты «Газпром-Югры» вышли в полуфинал Кубка вызова

Российский мужской волейбольный клуб "Газпром-Югра" вышел в полуфинал Кубка вызова, обыграв в ответном четвертьфинальном матче швейцарский "Нефельс" со счетом 3-2. Встреча прошла в Сургуте.

Первый матч в Швейцарии также завершился в пользу российской команды со счетом 3-1.

В полуфинале "Газпром-Югра" сыграет с победителем матча "Префаксис" (Бельгия) — "Олимпиакос" (Греция). Действующим победителем Кубка Вызова является "Факел" из Нового Уренгоя.

Кубок вызова Европейской конфедерации волейбола (CEV) является вторым по значимости клубным турниром Европы после Лиги чемпионов.