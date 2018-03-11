Волейбол. Мужчины. Суперлига 2017/18. Обзор первых матчей четвертьфинала

«Нова» чуть не устроила сюрприз в Казани, Полетаев побил «Белогорье», «Динамо» отомстило за Лигу чемпионов, а Питер сотворил историю.

Все без исключения матчи первого дня четвертьфинала в мужской Суперлиге получились интригующими. Не смотрите на то, что ни в одном из них дело не дошло до пятого сета. В четырёх городах России зрители увидели классный волейбол, и перед ответными матчами ни одна из победивших накануне команд не может быть уверена в своём проходе дальше по сетке. Даже казанский «Зенит»

А «Нова» то не так проста

На бумаге казанцы выглядели безоговорочными фаворитами противостояния с «Новой». Конечно, команда Константина Брянского блестяще провела концовку регулярного чемпионата, благодаря чему вскочила на подножку уходящего в плей-офф поезда. Но клуб из Казани — это совершенно другой уровень, соответствовать которому не может вообще никто в мире на данный момент. Тем не менее, «Нова» не собиралась сдаваться раньше времени и дала настоящий бой «Зениту» в гостях.

В первом сете «Нова» на протяжении долгого времени владела преимуществом. По традиции здорово смотрелся в атаке диагональный Роман Шкулявичус. Когда счёт стал 20:16 в пользу гостей, показалось, что первая партия останется за ними, однако «Зенит» в очередной раз доказал, что готов прибавить в любой сложной ситуации. Вербов дважды доставал сумасшедшие мячи в защите при счёте 23:23 и помог заработать свой команде первый сет-бол. Но у «Новы» то есть Шкулячивичус, который отыграл целых четыре сет-бола. И всё-таки Казань дожала гостей и победила в первой партии — 30:28. «Зенит» (Казань) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:1 (30:28, 26:28, 25:18, 25:14) Многие команды сломались бы психологически после такого. «Нова» же, наоборот, ещё сильнее разозлилась и выиграла второй сет в очередной чумовой концовке со счётом 28:26. Если так зарубаются первая и восьмая команда чемпионата России, значит, всё не так и плохо в нашем волейболе. К сожалению для болельщиков «Новы», казанцы потом завладели инициативой и добились успеха в третьей и четвёртой партиях. В любом случае, подопечные Брянского доказали, что лёгкой жизни Владимиру Алекно и компании в этом противостоянии ждать не стоит. Ответная встреча обещает быть не менее жаркой.

«Динамо» отыгралось за Лигу чемпионов

Так получилось, что в этом сезоне московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив» уже встречались между собой четыре раза. К матчам в чемпионате России добавились две игры в Лиге чемпионов, где новосибирцы оба раза били москвичей, лишив подопечных Бориса Колчина возможности выйти в следующий раунд. Но Лига чемпионов и Суперлига — разные турниры, как бы сказал Капитан очевидность. Вот в чемпионате России как раз «Динамо» выглядело сильнее. Москвичи сумели перенести это и на первый матч четвертьфинала. После довольно уверенной победы в первом сете «Динамо» затем отдало концовку второй партии, позволив «Локомотиву» сравнять счёт в игре.

«Динамо» (Москва) –«Локомотив» (Новосибирск) — 3:1 (25:20, 23:25, 26:24, 25:18) Третий сет стал ключевым. В его начале хозяева оторвались от соперника на три очка — 7:4. Однако удержать преимущество не смогли. Новосибирцы сначала выровняли положение, а ко второму техническому перерыву и вовсе вышли вперёд — 16:15. Всё опять решалось в концовке, где в ключевой момент блок Антипкина позволил «Динамо» добиться победы в сете — 26:24. Интересно, что во всех матчах нынешнего сезона между этими соперниками победитель третьей партии выигрывал потом и весь матч. Подопечные Колчина решили чтить традиции — 25:18 по итогам четвёртого сета и важнейшая победа в первом матче четвертьфинала. Правда, можете не сомневаться, Пламен Константинов так настроит «Локомотив» на ответную встречу, что «Динамо» придётся очень тяжело в Новосибирске.

Победа «Кузбасса» — это сенсация или уже нет?

В Белгороде в рамках 1/4 финала встречались вторая и седьмая команды лиги. На деле же в противостоянии «Белогорья» и «Кузбасса» всё было далеко не так очевидно. Во-первых, команды обменялись победами на предварительном этапе, а в «Финале четырёх» Кубка России кемеровчане и вовсе уничтожили «Белогорье» в трёх сетах, причём сделали это на вражеской территории. Вот и в плей-офф тренерский штаб белгородского клуба не смог подобрать ключ к неуступчивой команде ТуомасаСаммелвуо. По традиции в составе гостей зажигал Виктор Полетаев , набравший 21 очко. Во многом именно его вдохновенная игра раз за разом ставила в тупик волейболистов «Белогорья».

«Белогорье» (Белгород) — «Кузбасс» (Кемерово) — 0:3 (22:25, 19:25, 25:27) Хозяева же, усилившиеся одним из лидеров новосибирского «Локомотива» Георгом Грозером незадолго до старта плей-офф, никак не могли найти свою игру. Отчаянная погоня в первом сете не увенчалась успехом. Вторая партия и вовсе прошла практически полностью под диктовку «Кузбасса». И лишь в третьем сете «Белогорье» имело реальный шанс переломить ход борьбы. Хозяева вели со счётом 25:24, но атака и эйс Полетаева сначала вывели кемеровчан вперёд на одно очко, а потом Дмитрий Мусэрский атаковал в аут, чем поставил точку в этом матче — 27:25 в сете и 3:0 в матче в пользу «Кузбасса». Белгородцы теперь стоят на краю пропасти, учитывая, как здорово подопечные Саммелвуо играют в родных стенах.

Историческая победа Питера

В Новом Уренгое «Факел» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга — команду, которая с нуля выдала великолепный сезон и, судя по всему, не собирается останавливаться на достигнутом. Подопечные Александра Климкина начали готовиться к этому матчу ещё в последнем туре регулярного чемпионата, когда дали отдохнуть основному составу в игре с казанскими одноклубниками. Очевидно, такая тактика оправдалась. Питерцы выглядели увереннее, точнее и мощнее в первом матче плей-офф. В каждом из трёх сыгранных сетов «Факел» в какой-то момент получал реальный шанс завладеть инициативой, но не сумел воспользоваться ни одним из них.

«Факел» (Новый Уренгой) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3 (22:25, 19:25, 20:25) После окончания встречи наставник «Факела» Камилло Плачи признался, что его волейболисты испытывали слишком большой прессинг, выступая дома на глазах родной публики. Однако это выглядит слабой отговоркой, так как этот прессинг испытывают абсолютно все команды, вышедшие в плей-офф. У Плачи и компании есть ровно неделя, чтобы исправить ситуацию и сделать так, чтобы серия не закончилась в Санкт-Петербурге.