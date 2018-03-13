Ещё
«Енисей» повёл 2-0 в серии с «Кузбассом» в полуфинале плей-офф ЧР по бенди
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Енисей» повёл 2-0 в серии с «Кузбассом» в полуфинале плей-офф ЧР по бенди 

Чемпионат.com 13 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Красноярский «Енисей» обыграл кемеровский «Кузбасс» во втором матче полуфинала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом со счётом 7:3 и повёл в серии 2-0. Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. Второй матч «Енисей» (Красноярск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 7:3 (4:0). Голы: Миргазов, 4 (1:0); Петтерссон, 13 (2:0); Прокопьев, 20 (3:0); Ломанов, 44 (4:0); Швецов, 72 (4:1); Вдовенко, 73 (5:1); Швецов, 74 (5:2); Павенский, 78 (5:3); Ломанов, 82 (6:3); Петтерссон, 87 (7:3). Счёт в серии: 2-0.
Третья игра серии до трёх побед состоится в Кемерово 16 марта.
Чемпионат.com: последние новости
Волейбол мужчины Суперлига 2017/18. Плей-офф. Кузбасс победил Белогорье Роберто Манчини и Александр Кокорин – о матче «Зенит» – «Лейпциг» Казанский «Зенит» вышел в полуфинал ЧР по волейболу, обыграв «Нову»
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение