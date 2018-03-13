«Енисей» повёл 2-0 в серии с «Кузбассом» в полуфинале плей-офф ЧР по бенди

Красноярский «Енисей» обыграл кемеровский «Кузбасс» во втором матче полуфинала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом со счётом 7:3 и повёл в серии 2-0. Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. Второй матч «Енисей» (Красноярск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 7:3 (4:0). Голы: Миргазов, 4 (1:0); Петтерссон, 13 (2:0); Прокопьев, 20 (3:0); Ломанов, 44 (4:0); Швецов, 72 (4:1); Вдовенко, 73 (5:1); Швецов, 74 (5:2); Павенский, 78 (5:3); Ломанов, 82 (6:3); Петтерссон, 87 (7:3). Счёт в серии: 2-0.

Третья игра серии до трёх побед состоится в Кемерово 16 марта.