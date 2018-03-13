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Итоги дня в ВХЛ: «Металлург» крупно проиграл «Динамо», счёт в серии стал 0-2
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Итоги дня в ВХЛ: «Металлург» крупно проиграл «Динамо», счёт в серии стал 0-2 

Чемпионат.com 13 марта 2018
Фото: Петербургский дневник
В Высшей хоккейной лиге прошло четыре матча второго раунда плей-офф. Петербургское «Динамо» на домашнем льду разгромило новокузнецкий «Металлург», встреча завершилась со счётом 6:0. Счёт в серии стал 2-0.
«СКА-Нева» потерпел поражение во встрече с нефтекамским «Торосом», матч закончился со счётом 1:5. Счёт в серии — 1-1.
Альметьевский «Нефтяник» дома взял верх над красноярским «Соколом» со счётом 4:1, счёт в серии стал 2-0.
Курганское «Зауралье» дома оказалось сильнее «Ермака» в овертайме (4:3 ОТ), счёт в серии — 2-0.
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