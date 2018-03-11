Гамула: «Ростов» будет играть на победу в первом домашнем матче Карпина

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от матча 22-го тура российской Премьер-Лиги, в котором ростовской команде предстоит встреча с санкт-петербургским «Зенитом»

«По матчу с «Краснодаром» у меня осталось впечатление, что «Ростов» показал хорошую игру. Просто уровень игроков атаки соперника был выше, чем у ростовчан. А по движению, по тому, как двигался мяч — мне команда Карпина очень понравилась.