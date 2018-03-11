Гамула: «Ростов» будет играть на победу в первом домашнем матче Карпина 

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от матча 22-го тура российской Премьер-Лиги, в котором ростовской команде предстоит встреча с санкт-петербургским «Зенитом».
«По матчу с «Краснодаром» у меня осталось впечатление, что «Ростов» показал хорошую игру. Просто уровень игроков атаки соперника был выше, чем у ростовчан. А по движению, по тому, как двигался мяч — мне команда Карпина очень понравилась.
Сегодня в Ростов приедет серьёзный соперник, в составе которого одни игроки национальных сборных. Но последние две игры «Зенита» наводят на мысли, что фаворита в этом матче нет. Команда Манчини провела сложный матч три дня назад в Лиге Европы, который ещё и закончился поражением. Состояние поля и погода также уравнивают шансы команд. Плюс это первый домашний матч Карпина, а значит и сам тренер, и болельщики «Ростова» ждут только победы. Сегодня мы увидим красивую игру, в которой «Ростов» точно будет играть на победу», сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.