Ещё
Гамула: «Ростов» будет играть на победу в первом домашнем матче Карпина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гамула: «Ростов» будет играть на победу в первом домашнем матче Карпина 

Чемпионат.com 11 марта 2018
Фото: Петербургский дневник
Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от матча 22-го тура российской Премьер-Лиги, в котором ростовской команде предстоит встреча с санкт-петербургским «Зенитом».
«По матчу с «Краснодаром» у меня осталось впечатление, что «Ростов» показал хорошую игру. Просто уровень игроков атаки соперника был выше, чем у ростовчан. А по движению, по тому, как двигался мяч — мне команда Карпина очень понравилась.
Сегодня в Ростов приедет серьёзный соперник, в составе которого одни игроки национальных сборных. Но последние две игры «Зенита» наводят на мысли, что фаворита в этом матче нет. Команда Манчини провела сложный матч три дня назад в Лиге Европы, который ещё и закончился поражением. Состояние поля и погода также уравнивают шансы команд. Плюс это первый домашний матч Карпина, а значит и сам тренер, и болельщики «Ростова» ждут только победы. Сегодня мы увидим красивую игру, в которой «Ростов» точно будет играть на победу», сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Чемпионат.com: последние новости
Волейбол мужчины Суперлига 2017/18. Плей-офф. Кузбасс победил Белогорье Казанский «Зенит» вышел в полуфинал ЧР по волейболу, обыграв «Нову» Вратарь «РБ Лейпциг»: наша победа была заслуженной по итогу двух матчей
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение