Юпп Хайнкес: «Важно, что „Бавария“ не сбавила обороты»

Главный тренер «Баварии»​ Юпп Хайнкес после победу над «Гамбургом» в матче 26-го тура чемпионата Германии (6:0) отметил, что свое значение сыграли быстрые голы. Также он рад, что команда не сбавила обороты, несмотря на счет.

— Мы очень хорошо начали встречу, очень хорошо вошли в игру и быстро забили первые три мяча, — цитирует пресс-служба клуба Хайнкеса. — Когда на «Альянц Арене» мы ведем со счетом 3:0, то любому сопернику тяжело. Для меня важно, что команда не сбавила обороты по ходу матча. Это важно в преддверии следующих матчей.