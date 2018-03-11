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Юпп Хайнкес: «Важно, что „Бавария“ не сбавила обороты»
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Юпп Хайнкес: «Важно, что „Бавария“ не сбавила обороты» 

Спорт-Экспресс 11 марта 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Баварии»​ Юпп Хайнкес после победу над «Гамбургом» в матче 26-го тура чемпионата Германии (6:0) отметил, что свое значение сыграли быстрые голы. Также он рад, что команда не сбавила обороты, несмотря на счет.
— Мы очень хорошо начали встречу, очень хорошо вошли в игру и быстро забили первые три мяча, — цитирует пресс-служба клуба Хайнкеса. — Когда на «Альянц Арене» мы ведем со счетом 3:0, то любому сопернику тяжело. Для меня важно, что команда не сбавила обороты по ходу матча. Это важно в преддверии следующих матчей.
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