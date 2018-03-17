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«Урал» разгромил «СКА-Хабаровском» в матче чемпионата России
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«Урал» разгромил «СКА-Хабаровском» в матче чемпионата России 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
Екатеринбургский «Урал» нанес разгромное поражение «СКА-Хабаровску» в матче 23-го тура чемпионата России, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Владимир Ильин, также отличился Отман Эль-Кабир.
"СКА-Хабаровск" потерпел девятое поражение подряд в чемпионате России.
Футбол. Чемпионат России. 23-й тур "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) — "Урал" (Екатеринбург)  — 0:3 Голы: 0:1 — Ильин, 26; 0:2 — Отман Эль-Кабир, 72; 0:3 — Ильин, 89
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