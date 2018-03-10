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Гранквист: погода помещала «Краснодару» показать свой лучший футбол против «Динамо»
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Гранквист: погода помещала «Краснодару» показать свой лучший футбол против «Динамо» 

ТАСС 10 марта 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
ХИМКИ /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Плохие погодные условия не позволили футболистам «Краснодара» показать лучшую игру и одержать победу в гостевом матче с «Динамо». Такое мнение ТАСС выразил капитан краснодарцев шведский защитник Андреас Гранквист.
Матч 22-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Краснодаром», прошедший на «Арене-Химки» завершился со счетом 0:0.
"Была сложная для нас игра, поле было тяжелое, покрытое снегом. Мы пытались показать свой лучший футбол и создавать моменты. Во втором тайме мы сыграли получше, чем в первом, создали два хороших момента, но не смогли их реализовать. Результат для нас нельзя назвать хорошим, мы ехали за победой, но погодные условия помешали создать нам большее количество моментов и показать свою лучшую игру", — сказал Гранквист.
"Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице после 22 туров, имея в своем активе 40 очков. В следующем матче 17 марта краснодарцы примут «Уфу.
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