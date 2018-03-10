Владимир Рыков: «Со Смоловым всегда надо быть начеку»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков после матча 22-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0) отметил, что в этой встрече его команде хотелось набрать больше очков. Футболист также добавил, что динамовцы хорошо действовали в обороне.

— Одно очко с «Краснодаром», который идет на втором месте, это успех?

— Конечно, хотели набрать больше очков, но это был матч с лидером. Для нас сейчас любое очко на вес золота.

— Перед матчем «Динамо» испытывало определенные кадровые проблемы. Как планировали сдерживать атакующих игроков соперника?

— В обороне мы вообще хорошо действовали. Да, были кадровые потери, но ребята вышли и тоже сыграли. Молодой Обольский неплохо цеплялся. Ничего страшного. Впереди пауза, отдохнем.

— Насколько трудно было справляться со Смоловым?

— Федю знаю давно. Это хороший футболист. Мы вместе выступали в «Динамо». С ним всегда надо быть начеку. «Краснодар» вообще хорошо играет впереди. Но мы справились, сыграли на ноль, значит, все нормально.

— Кому больше на руку были непростые погодные условия?