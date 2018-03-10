Владимир Рыков: «Со Смоловым всегда надо быть начеку» 

Защитник «Динамо» Владимир Рыков после матча 22-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0) отметил, что в этой встрече его команде хотелось набрать больше очков. Футболист также добавил, что динамовцы хорошо действовали в обороне.
— Одно очко с «Краснодаром», который идет на втором месте, это успех?
— Конечно, хотели набрать больше очков, но это был матч с лидером. Для нас сейчас любое очко на вес золота.
— Перед матчем «Динамо» испытывало определенные кадровые проблемы. Как планировали сдерживать атакующих игроков соперника?
— В обороне мы вообще хорошо действовали. Да, были кадровые потери, но ребята вышли и тоже сыграли. Молодой Обольский неплохо цеплялся. Ничего страшного. Впереди пауза, отдохнем.
— Насколько трудно было справляться со Смоловым?
— Федю знаю давно. Это хороший футболист. Мы вместе выступали в «Динамо». С ним всегда надо быть начеку. «Краснодар» вообще хорошо играет впереди. Но мы справились, сыграли на ноль, значит, все нормально.
— Кому больше на руку были непростые погодные условия?
— В такую погоду разрушать легче. Вы сами видели, в некоторых моментах хотелось выбить мяч, а он подлетает вверх. Но ничего. Думаю, болельщикам игра понравилась. Была борьба. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)