Ещё
Владимир Рыков: «Со Смоловым всегда надо быть начеку»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владимир Рыков: «Со Смоловым всегда надо быть начеку» 

Спорт-Экспресс 10 марта 2018
Защитник «Динамо» Владимир Рыков после матча 22-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0) отметил, что в этой встрече его команде хотелось набрать больше очков. Футболист также добавил, что динамовцы хорошо действовали в обороне.
— Одно очко с «Краснодаром», который идет на втором месте, это успех?
— Конечно, хотели набрать больше очков, но это был матч с лидером. Для нас сейчас любое очко на вес золота.
— Перед матчем «Динамо» испытывало определенные кадровые проблемы. Как планировали сдерживать атакующих игроков соперника?
— В обороне мы вообще хорошо действовали. Да, были кадровые потери, но ребята вышли и тоже сыграли. Молодой Обольский неплохо цеплялся. Ничего страшного. Впереди пауза, отдохнем.
— Насколько трудно было справляться со Смоловым?
— Федю знаю давно. Это хороший футболист. Мы вместе выступали в «Динамо». С ним всегда надо быть начеку. «Краснодар» вообще хорошо играет впереди. Но мы справились, сыграли на ноль, значит, все нормально.
— Кому больше на руку были непростые погодные условия?
— В такую погоду разрушать легче. Вы сами видели, в некоторых моментах хотелось выбить мяч, а он подлетает вверх. Но ничего. Думаю, болельщикам игра понравилась. Была борьба. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Спорт-Экспресс: последние новости
Аргентинские легионеры "Зенита" посетили матч СКА - "Локомотив" Андрей Лунев: "Пока не знаю, получится ли полноценно готовиться к матчам сборной" Марко Пароло: "Буду рад некрасивой игре "Лацио", если она даст результат"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение