«Динамо» сыграет с «Амкаром» 17 марта в Новогорске

«Динамо» проведет товарищеский матч с «Амкаром», информирует пресс-служба бело-голубых. Встреча пройдет в субботу, 17 марта, на базе москвичей в Новогорске.

В воскресенье, 18 марта, должна была состояться игра 23-го тура "Зенит" — «Динамо», но ее перенесли на 18 апреля.

#Динамо заполнит вынужденную паузу, образовавшуюся вследствие переноса матча с @zenit_spb с 18 марта на 18 апреля, контрольной игрой с @fc_amkar 17 марта на своей базе в Новогорске. Ориентировочное начало встречи на данный момент — 15:00#fcdm

— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 10 марта 2018 г.