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«Динамо» сыграет с «Амкаром» 17 марта в Новогорске
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«Динамо» сыграет с «Амкаром» 17 марта в Новогорске 

Спорт-Экспресс 10 марта 2018
«Динамо» проведет товарищеский матч с «Амкаром», информирует пресс-служба бело-голубых. Встреча пройдет в субботу, 17 марта, на базе москвичей в Новогорске.
В воскресенье, 18 марта, должна была состояться игра 23-го тура "Зенит" — «Динамо», но ее перенесли на 18 апреля.
#Динамо заполнит вынужденную паузу, образовавшуюся вследствие переноса матча с @zenit_spb с 18 марта на 18 апреля, контрольной игрой с @fc_amkar 17 марта на своей базе в Новогорске. Ориентировочное начало встречи на данный момент — 15:00#fcdm
— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 10 марта 2018 г.
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