Владимир Рыков: «Краснодар» — хорошая команда, которая не зря идет в лидерах"

Защитник «Динамо» Владимир Рыков после матча 22-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0) отметил, что ничейный результат справедливый. Футболист также добавил, что «быки» — хорошая команда, которая не зря идет в лидерах.

— При атаках «Краснодара» у вас опускались в оборону Рауш и Ташаев. Иногда до шести человек доходило.

— Они доигрывали со своими защитниками. Это было указание тренера. Такого нет, чтобы мы в шесть защитников действовали. Просто ребята играли по моменту.

— Самый острый эпизод был на 75-й минуте, когда Вандерсон вскочил один на один. Что там произошло?

— Думаю, там больше «Краснодар» хорошо разыграл момент. Мне кажется, ни у кого не получилось играть так, чтобы краснодарцы не создавали моменты. Один момент за игру — нам еще повезло.

— То есть ничейный счет справедливый.

— Да.

— У «Динамо» были проблемы с выходами из обороны. Это фактор погоды сказывался?

— У «Краснодара» сзади были свободные зоны, и мы пытались туда выходить. Плюс у нас новая связка: Черных под нападающими и Обольский. Может, у них что-то не получалось. Но некоторые моменты были хорошие.

— Хочу поздравить его с возвращением. И болельщики Кирилла хорошо приняли. Дай бог, чтобы он дальше прибавлял. Он нам еще поможет.

— А кто сегодня был у соперника самый опасный на поле?

— Вся команда у них хороша и линия атаки очень сильная.

— «Краснодар» не разочаровал? Все-таки идет на втором месте.

— Нет. Почему? Это больше погода виновата. Краснодарцы пытались разыграть мяч до верного. Это хорошая команда, которая не зря идет в лидерах. ( Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ

Динамо М — Краснодар