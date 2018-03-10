Ещё
Владимир Рыков: «Краснодар» — хорошая команда, которая не зря идет в лидерах"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владимир Рыков: «Краснодар» — хорошая команда, которая не зря идет в лидерах" 

Спорт-Экспресс 10 марта 2018
Защитник «Динамо» Владимир Рыков после матча 22-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0) отметил, что ничейный результат справедливый. Футболист также добавил, что «быки» — хорошая команда, которая не зря идет в лидерах.
— При атаках «Краснодара» у вас опускались в оборону Рауш и Ташаев. Иногда до шести человек доходило.
— Они доигрывали со своими защитниками. Это было указание тренера. Такого нет, чтобы мы в шесть защитников действовали. Просто ребята играли по моменту.
— Самый острый эпизод был на 75-й минуте, когда Вандерсон вскочил один на один. Что там произошло?
— Думаю, там больше «Краснодар» хорошо разыграл момент. Мне кажется, ни у кого не получилось играть так, чтобы краснодарцы не создавали моменты. Один момент за игру — нам еще повезло.
— То есть ничейный счет справедливый.
— Да.
— У «Динамо» были проблемы с выходами из обороны. Это фактор погоды сказывался?
— У «Краснодара» сзади были свободные зоны, и мы пытались туда выходить. Плюс у нас новая связка: Черных под нападающими и Обольский. Может, у них что-то не получалось. Но некоторые моменты были хорошие.
Кирилл Панченко сегодня сыграл первый матч.
— Хочу поздравить его с возвращением. И болельщики Кирилла хорошо приняли. Дай бог, чтобы он дальше прибавлял. Он нам еще поможет.
— А кто сегодня был у соперника самый опасный на поле?
— Вся команда у них хороша и линия атаки очень сильная.
— «Краснодар» не разочаровал? Все-таки идет на втором месте.
— Нет. Почему? Это больше погода виновата. Краснодарцы пытались разыграть мяч до верного. Это хорошая команда, которая не зря идет в лидерах. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Динамо М — Краснодар
Спорт-Экспресс: последние новости
Аргентинские легионеры "Зенита" посетили матч СКА - "Локомотив" Во время матча "Зенит" - "Лейпциг" крыша стадиона будет закрыта Марко Пароло: "Буду рад некрасивой игре "Лацио", если она даст результат"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение