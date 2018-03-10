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Казанский «Рубин» переиграл «Тосно»
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Казанский «Рубин» переиграл «Тосно» 

Свободная пресса 10 марта 2018
В матче 22 тура чемпионата России казанский «Рубин» на выезде с минимальным счётом переиграл «Тосно». Клуб из Ленинградской области упустил возможность покинуть зону переходных матчей в турнирной таблице, а подопечные Курбана Бердыева поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице.
Единственный гол в матче записал на свой счёт новичок «Рубина» Вячеслав Подберезкин на 75-й минуте.
Напомним, ранее в рамках 22 тура РФПЛ «Уфа» победила махачкалинский «Анжи», а московское «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром».
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