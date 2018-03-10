«Белогорье» проиграло «Кузбассу» в четвертьфинале суперлиги 

«Белогорье» проиграло «Кузбассу» в первом матче 1/4 финала чемпионата России. Напомним, что в регулярном чемпионате белгородский клуб занял второе место.
Чемпионат России
Мужчины
Суперлига
1/4 финала
"Зенит-Казань" (Казань) — «НОВА» (Новокуйбышевск) — 3:1 (30:28, 26:28, 25:18, 25:14)
"Белогорье" (Белгород) — «Кузбасс» (Кемерово) — 0:3 (22:25, 19:25, 25:27)
"Динамо" (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:1 (25:20, 23:25, 26:24, 25:18)
"Факел" (Новый Уренгой) — "Зенит" (Санкт-Петербург) — 0:3 (22:25, 19:25, 20:25)