Никита Симонян: Наш футбол должен быть представлен в четвертьфинале ЛЕ

Диего Симеоне: Чувствовали, что доминируем в матче с «Локомотивом»

«Не знаю, совершит ли подвиг «Локомотив», забьет ли четыре мяча «Атлетико». Что касается "Зенита" , то после поражения со счетом 1:2 все карты в руки «Зениту». Будем болеть и за ЦСКА, и за «Локомотив», и за «Зенит» — российский футбол должен быть представлен клубом в четвертьфинале. Надежда на «Зенит», — приводит РИА «Новости» слова Симоняна

В четверг прошли первые матчи 1/8 финала турнира: московский «Локомотив» в Мадриде уступил «Атлетико» со счетом 0:3, московский ЦСКА дома проиграл французскому «Лиону» (0:1), а санкт-петербургский «Зенит» на выезде оказался слабее немецкого «Лейпцига» (1:2).