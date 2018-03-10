Ещё
Никита Симонян: Наш футбол должен быть представлен в четвертьфинале ЛЕ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Никита Симонян: Наш футбол должен быть представлен в четвертьфинале ЛЕ 

Советский спорт 10 марта 2018
Диего Симеоне: Чувствовали, что доминируем в матче с «Локомотивом»
«Не знаю, совершит ли подвиг «Локомотив», забьет ли четыре мяча «Атлетико». Что касается "Зенита", то после поражения со счетом 1:2 все карты в руки «Зениту». Будем болеть и за ЦСКА, и за «Локомотив», и за «Зенит» — российский футбол должен быть представлен клубом в четвертьфинале. Надежда на «Зенит», — приводит РИА «Новости» слова Симоняна.
В четверг прошли первые матчи 1/8 финала турнира: московский «Локомотив» в Мадриде уступил «Атлетико» со счетом 0:3, московский ЦСКА дома проиграл французскому «Лиону» (0:1), а санкт-петербургский «Зенит» на выезде оказался слабее немецкого «Лейпцига» (1:2).
Советский спорт: последние новости
Роман Шишкин: «Краснодар» в матче с «Уфой» будет гнуть свою линию Диагноз повреждения Кокорина будет дан в пятницу Сергей Фурсенко: Это болезненное поражение для нашего клуба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение