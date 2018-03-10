Игрок «Краснодара» Перейра: при такой температуре невероятно мерзли уши 

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра после матча 22-го тура с московским «Динамо» пожаловался на погодные условия и рассказал, почему он и Федор Смолов вышли на игру со специальной утепленной повязкой на уши.
"На самом деле нам просто было очень холодно. Уши невероятно мерзли при такой температуре, и снег лез в глаза! Это отвлекало от матча, поэтому мы утеплились как могли. На нашем родном стадионе в Краснодаре мы никогда не играем в таких условиях. Думаю, если бы матч проходил на нашей арене, то результат получился бы совсем другим", — сказал Перейра в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" Эльвирой Харуновой.
Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» со счетом 0:0.