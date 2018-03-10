Ещё
Игрок «Краснодара» Перейра: при такой температуре невероятно мерзли уши
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игрок «Краснодара» Перейра: при такой температуре невероятно мерзли уши 

Газета.Ru 10 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра после матча 22-го тура с московским «Динамо» пожаловался на погодные условия и рассказал, почему он и Федор Смолов вышли на игру со специальной утепленной повязкой на уши.
"На самом деле нам просто было очень холодно. Уши невероятно мерзли при такой температуре, и снег лез в глаза! Это отвлекало от матча, поэтому мы утеплились как могли. На нашем родном стадионе в Краснодаре мы никогда не играем в таких условиях. Думаю, если бы матч проходил на нашей арене, то результат получился бы совсем другим", — сказал Перейра в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" Эльвирой Харуновой.
Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» со счетом 0:0.
Газета.Ru: последние новости
Манчини рассказал о готовности Кузяева и Лунева выйти в матче с "Лейпцигом" Мутко: "Зенит" разочаровал своим выступлением в Лиге Европы Матч Евролиги ЦСКА - "Црвена Звезда" перенесен
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение