Классон: «Пытались создавать голевые моменты, но не получалось»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон в эфире канала «Наш Футбол» поделился впечатлениями о прошедшем матче с московским «Динамо» (0:0).

— Было тяжело сегодня. Погода, поле. Тяжко было играть. Пытались создавать голевые моменты, но не получалось. В итоге 0:0 сыграли.

Игорь Шалимов был доволен ничейным результатом, учитывая, что игра была в гостях. Либо он наоборот был не доволен, что происходило в раздевалке после игры?

— Но он предвидел такое течение событий. Ведь тяжело было играть изначально. Погода, поле, и в общем для нас для всех 0:0 — это такой нормальный результат, пойдёт, но конечно хотелось бы выиграть.

— Второе место, как и третье — это пропуск в Лигу чемпионов. Команда думает о Лиге чемпионов или старается избавиться от этих мыслей?

— Конечно же, хочется попасть в Лигу чемпионов, потому что это цель на сезон для нашей команды. Но мы об этом стараемся не думать. Просто играем на 100% каждую игру, и чем больше забьём голов, чем больше матчей выиграем, тем ближе мы к Лиге чемпионов будем.