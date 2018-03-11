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Роббен: «Не имеет значения, какой у нас отрыв. Нужно продолжать побеждать»
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Роббен: «Не имеет значения, какой у нас отрыв. Нужно продолжать побеждать» 

Евро-футбол.Ру 11 марта 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Фланговый нападающий «Баварии» Арьен Роббен подвёл итоги победного матча с «Гамбургом» (6:0).
"Мы очень хорошо начали, а это всегда ключ к успеху. И не имеет значения, какой у нас отрыв. Мы должны продолжать побеждать в матчах Бундеслиги. Мы не можем просто взять и сосредоточиться на Лиге чемпионов. В матчах Бундеслиги «Бавария» также должна показывать, что находится в хорошей форме", — приводит слова голландца пресс-служба клуба.
"Бавария" лидирует в Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя на 20 очков.
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