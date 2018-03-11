Столичное «Динамо» одолело «Локомотив» в четвертьфинальной серии чемпионата России

Следующая игра с участием «Динамо» состоится в Новосибирске.

Волейболисты столичного «Динамо» в субботу, 10 марта, одержали победу на «Локомотив» из Новосибирска. Спортсмены встретились на площадке в рамках четвертьфинальной серии чемпионата России.

По результатам встречи, состоявшейся в Москве, счет составил 3:1.

Представители московского клуба уточнили, что эта встреча стала пятым очным поединком в рамках текущего сезона. Таким образом, следующая ответная игра состоится 18 марта на площадке «Локомотива».

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