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Столичное «Динамо» одолело «Локомотив» в четвертьфинальной серии чемпионата России
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Столичное «Динамо» одолело «Локомотив» в четвертьфинальной серии чемпионата России 

Вечерняя Москва 11 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Следующая игра с участием «Динамо» состоится в Новосибирске.
Волейболисты столичного «Динамо» в субботу, 10 марта, одержали победу на «Локомотив» из Новосибирска. Спортсмены встретились на площадке в рамках четвертьфинальной серии чемпионата России.
По результатам встречи, состоявшейся в Москве, счет составил 3:1.
Представители московского клуба уточнили, что эта встреча стала пятым очным поединком в рамках текущего сезона. Таким образом, следующая ответная игра состоится 18 марта на площадке «Локомотива».
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