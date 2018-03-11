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Антонио Конте: «Победа над „Кристал Пэлас“ очень важна для „Челси“ в борьбе за место в Лиге Чемпионов»
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Антонио Конте: «Победа над „Кристал Пэлас“ очень важна для „Челси“ в борьбе за место в Лиге Чемпионов» 

Спорт-Экспресс 11 марта 2018
Главный тренер «Челси» Антонио Конте после победы над «Кристал Пэлас» в матче 30-го тура чемпионата Англии (2:1) заявил, что «синие» не имеют права терять очки.
— Эта победа очень важна для нас в борьбе за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Сейчас мы не имеем права терять очки, — цитирует пресс-служба клуба Конте. — Мы сыграли хорошо, особенно в первом тайме. Мы доминировали на поле большую часть времени и создали множество моментов для взятия ворот. Жаль, что на последних минутах мы пропустили гол, что привело к напряженной концовке, поскольку после такой уверенной игры можно было надеяться на спокойное завершение встречи. И все же команда великолепно справилась в заключительные минуты матча.
Когда игра проходит под нашим контролем и все получается, можно подумать, что это дается легко. Тем не менее, сегодня мы провели отличный матч с максимальной интенсивностью, концентрацией и волей к победе.
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