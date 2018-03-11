Арьен Роббен: «Бавария» не может просто взять и сосредоточиться на Лиге чемпионов"

Вингер «Баварии» Арьен Роббен​ после победы над «Гамбургом» в матче 26-го тура чемпионата Германии (6:0) заявил, что команде необходимо выигрывать, несмотря на то, что уже через неделю мюнхенцы могут стать чемпионами. По мнению голландца, нельзя сосредотачиваться только на Лиге чемпионов.

— Мы очень хорошо начали, а это всегда ключ к успеху, — цитирует пресс-служба клуба Роббена. — И не имеет значение, какой у нас отрыв. «Бавария» должна продолжать побеждать в матчах бундеслиги. Мы не можем просто взять и сосредоточиться на Лиге чемпионов. В матчах бундеслиги мы также должны показывать, что находимся в хорошей форме.