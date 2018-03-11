Сборная Ирландии по регби досрочно стала чемпионом Кубка шести наций

Сборная Ирландии по регби досрочно оформила титул чемпиона в Кубке шести наций по регби. «Клеверные» за тур до завершения турнира одержали победу над командой Шотландии со счётом 28:8.

Однако их чемпионство стало возможным после того, как осечку допустил главный конкурент регбистов с Изумрудного острова — сборная Англии, которая в четвертом туре проводила свою встречу на «Стад де Франс» в Париже против команды Франции. Англичане уступили со счётом 16:22 и потеряли шансы на защиту трофея.

В заключительном туре «розы» в очном поединке встретятся с Ирландией, однако с турнирной точки зрения матч не будет иметь никакого значения — в активе ирландцев 19 очков, в то время как у занимающих второе место англичан — 10.

Однако Англия может лишить новых чемпионов «Большого шлема» — дополнительного трофея за победную серию во всех матчах текущего розыгрыша КШН. У Ирландии на данный момент четыре победы в четырех играх. Всего в турнире проводится пять матчей.