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Новокуйбышевская «Нова» уступила «Зениту» из Казани
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Новокуйбышевская «Нова» уступила «Зениту» из Казани 

ТРК Губерния 11 марта 2018
Фото: ТРК Губерния
Первый матч четвертьфинала чемпионата России по волейболу новокуйбышевская команда провела на выезде с казанским «Зентом». В начале встречи «Нова» вела в счете. Игра ознаменовалась упорной борьбой новокуйбышевцев, однако казанцы все же одержали победу в четырёх партиях со счётом 3:1 (30:28, 26:28, 25:18, 25:14). Главный тренер «Новы» Константин Брянский отметил, что матчем в большей степени доволен: «Приятно, что мы составили конкуренцию »Зениту". То, что мы выкладывались, все видели. Это самое главное. Бились в каждом эпизоде и моментами были за это вознаграждены. В конце концов, мы играли с лучшей командой мира. Нас переиграли. «Зенит» был лучше, но мы бились, даже когда проигрывали 5-6 мячей".
Ответная встреча состоится в Самаре 16 марта.
Фото: nova-klub.ru
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