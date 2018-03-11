Нижегородская «Спарта» обыграла «Луч» в Высшей лиге «А» 

Первая спаренная встреча 17-го тура, состоявшаяся 10 марта, в субботу, в ДС «Заречье», завершилась со счетом 3:0.
Стартовая партия поединка прошла в упорной борьбе и была выиграна нижегородками со счетом 28:26.
Во втором и третьем сетах преимущество хозяек площадки стало более очевидным — 25:13, 25:16.
С 62 очками, набранными в 33 играх, «Спарта» занимает четвертое место.
11 марта, в воскресенье, соперницы проведут повторную встречу. Начало матча — в 18:00.
Напомним, нижегородская «Спарта» обменялась победами с «Тулицей» в Высшей лиге «А».