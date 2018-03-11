Ещё
Бьорн Сигурдарсон: «Темп матча „Краснодар“ — „Ростов“ был на уровне английской премьер-лиги»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бьорн Сигурдарсон: «Темп матча „Краснодар“ — „Ростов“ был на уровне английской премьер-лиги» 

Спорт-Экспресс 11 марта 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от первого официального матча за новый клуб. Отметим, 27-летний норвежец дебютировал за команду 3 марта во встрече 21-го тура чемпионате России в игре с «Краснодаром» (1:3). Сигурдарсон отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.
— После матча с «Краснодаром» прошло больше недели. Какие впечатления остались от игры?
— Был впечатлен скоростями, которые были на поле. Такой темп я видел в матчах против клубов английской премьер-лиги (Сигурдарсон выступал за «Вулверхэмптон» с 2012 по 2016 год, проведя за команду 75 матчей и забив семь мячей. — Прим. «СЭ»). Игра против «Краснодара» была отличной, но нам немного не повезло.
— Как вам атмосфера на стадионе?
— Это невероятный уровень. Мне кажется, прежде я никогда не играл на таких стадионах. Красивый экран, отличный газон. Но я уверен, что «Ростов Арена» тоже произведет на меня впечатление.
— Приехало много болельщиков нашей команды.
— Поддержка была на высоком уровне. Даже когда мы проигрывали, фанаты гнали вперед, это было здорово.
Напомним, матч «Ростов» — "Зенит" состоится сегодня, 11 марта, и начнется в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Спорт-Экспресс: последние новости
Аргентинские легионеры "Зенита" посетили матч СКА - "Локомотив" Андрей Лунев: "Пока не знаю, получится ли полноценно готовиться к матчам сборной" Марко Пароло: "Буду рад некрасивой игре "Лацио", если она даст результат"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение