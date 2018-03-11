Бьорн Сигурдарсон: «Темп матча „Краснодар“ — „Ростов“ был на уровне английской премьер-лиги»

Нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от первого официального матча за новый клуб. Отметим, 27-летний норвежец дебютировал за команду 3 марта во встрече 21-го тура чемпионате России в игре с «Краснодаром» (1:3). Сигурдарсон отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.

— После матча с «Краснодаром» прошло больше недели. Какие впечатления остались от игры?

— Был впечатлен скоростями, которые были на поле. Такой темп я видел в матчах против клубов английской премьер-лиги (Сигурдарсон выступал за «Вулверхэмптон» с 2012 по 2016 год, проведя за команду 75 матчей и забив семь мячей. — Прим. «СЭ»). Игра против «Краснодара» была отличной, но нам немного не повезло.

— Как вам атмосфера на стадионе?

— Это невероятный уровень. Мне кажется, прежде я никогда не играл на таких стадионах. Красивый экран, отличный газон. Но я уверен, что «Ростов Арена» тоже произведет на меня впечатление.

— Приехало много болельщиков нашей команды.

— Поддержка была на высоком уровне. Даже когда мы проигрывали, фанаты гнали вперед, это было здорово.