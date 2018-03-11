Ещё
Защитником «Динамо» Рыковым интересуются клубы серии А
Далее:
Читайте также:
Ещё

Защитником «Динамо» Рыковым интересуются клубы серии А 

Советский спорт 11 марта 2018
По данным Sport24, он просматривал защитника бело-голубых Владимира Рыкова, интерес к которому проявляют клубы серии А.
В этом сезоне 30-летний Рыков принял участие в 9 играх чемпионата России.
Советский спорт: последние новости
Роман Шишкин: «Краснодар» в матче с «Уфой» будет гнуть свою линию Диагноз повреждения Кокорина будет дан в пятницу Сергей Фурсенко: Это болезненное поражение для нашего клуба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение