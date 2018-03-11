Манчини близок к антирекорду «Зенита»

Три последних матча чемпионата России "Зенит" завершил вничью со счетом 0:0.

Безголевая серия питерцев составляет уже 284 минуты, что на 100 минут меньше клубного антирекорда. По 384 минуты сине-бело-голубые не могли забить в сезоне-1997 при Анатолии Бышовце и в первой части текущего чемпионата.

Самые продолжительные безголевые серии «Зенита» в чемпионатах России

Сезон

Тренер

Соперники

С кем прервали

Минуты

Спартак (д) — 0:0, Черноморец (г) — 0:2, КАМАЗ (д) — 0:3, ЦСКА (г) — 0:2 Тюмень (г) — 1:0 2017/18 Роберто МАНЧИНИ

Динамо (д) — 0:1, Сатурн (г) — 0:1, Черноморец (д) — 0:0 Торпедо (г) — 1:1 Дик АДВОКАТ

Динамо (д) — 0:0, Москва (г) — 0:0, ЦСКА (д) — 0:0 Торпедо (д) — 2:1 Юрий МОРОЗОВ

Москва (г) — 0:2, Рубин (д) — 0:1, Амкар (г) — 0:1 Ростов (д) — 4:2 2017/18 Роберто МАНЧИНИ

Ахмат (г) — 0:0, Амкар (д) — 0:0, Ростов (г) — 0:0 Трехматчевая серия нулевых ничьих настигла «Зенит» во второй раз. Впервые подобное случалось в начале работы Дика Адвоката. Кроме того, питерцы лидируют по этому показателю в чемпионате, опережая на две нулевых ничьих «Амкар», на три — "Спартак" , ЦСКА, «Ростов» и «Динамо». ( Кирилл БУРДАКОВ

Лидеры по нулевым ничьим в чемпионате-2017/18 Матчи

Нулевые ничьи

Зенит

Амкар

Спартак

Ростов

Динамо

Ростов — Зенит