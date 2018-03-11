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Манчини близок к антирекорду «Зенита»
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Манчини близок к антирекорду «Зенита» 

Спорт-Экспресс 11 марта 2018
Три последних матча чемпионата России "Зенит" завершил вничью со счетом 0:0.
Безголевая серия питерцев составляет уже 284 минуты, что на 100 минут меньше клубного антирекорда. По 384 минуты сине-бело-голубые не могли забить в сезоне-1997 при Анатолии Бышовце и в первой части текущего чемпионата.
Самые продолжительные безголевые серии «Зенита» в чемпионатах России
Сезон
Тренер
Соперники
С кем прервали
Минуты
Анатолий БЫШОВЕЦ
Спартак (д) — 0:0, Черноморец (г) — 0:2, КАМАЗ (д) — 0:3, ЦСКА (г) — 0:2  Тюмень (г) — 1:0  2017/18  Роберто МАНЧИНИ
Арсенал (д) — 0:1, ЦСКА (г) — 0:0, Локомотив (д) — 0:3, Рубин (г) — 0:0  Тосно (д) — 5:0  Анатолий ДАВЫДОВ, Юрий МОРОЗОВ
Динамо (д) — 0:1, Сатурн (г) — 0:1, Черноморец (д) — 0:0  Торпедо (г) — 1:1  Дик АДВОКАТ
Динамо (д) — 0:0, Москва (г) — 0:0, ЦСКА (д) — 0:0  Торпедо (д) — 2:1  Юрий МОРОЗОВ
Кр. Советов (г) — 0:1, Торпедо (д) — 0:3, Алания (г) — 0:2  Анжи (г) — 1:1  2016/17  Мирча ЛУЧЕСКУ
Ростов (г) — 0:0, ЦСКА (г) — 0:0, Амкар (г) — 0:1  Арсенал (д) — 2:0  Властимил ПЕТРЖЕЛА
Москва (г) — 0:2, Рубин (д) — 0:1, Амкар (г) — 0:1  Ростов (д) — 4:2  2017/18  Роберто МАНЧИНИ
Ахмат (г) — 0:0, Амкар (д) — 0:0, Ростов (г) — 0:0  Трехматчевая серия нулевых ничьих настигла «Зенит» во второй раз. Впервые подобное случалось в начале работы Дика Адвоката. Кроме того, питерцы лидируют по этому показателю в чемпионате, опережая на две нулевых ничьих «Амкар», на три — "Спартак", ЦСКА, «Ростов» и «Динамо». (Кирилл БУРДАКОВ)
Лидеры по нулевым ничьим в чемпионате-2017/18  Матчи
Нулевые ничьи
Зенит
Амкар
Спартак
Ростов
Динамо
Ростов — Зенит
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