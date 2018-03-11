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Голы Нойштедтера и Жулиано принесли «Фенербахче» победу в игре чемпионата Турции
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Голы Нойштедтера и Жулиано принесли «Фенербахче» победу в игре чемпионата Турции 

Чемпионат.com 11 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
В матче 25-го тура чемпионата Турции «Йени Малатьяспор» принимал на своём поле «Фенербахче». Встреча проходила на стадионе «Малатья Инёню» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В составе победителей голы на свой счёт записали российский защитник Роман Нойштедтер и бывший полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано. Таким образом, «Фенербахче» прервал серию из двух подряд поражений в Суперлиге.
«Фенербахче» (47 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Турции, «Йени Малатьяспор» (34) — на девятой строчке.
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