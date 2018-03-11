Голы Нойштедтера и Жулиано принесли «Фенербахче» победу в игре чемпионата Турции

В матче 25-го тура чемпионата Турции «Йени Малатьяспор» принимал на своём поле «Фенербахче». Встреча проходила на стадионе «Малатья Инёню» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

«Фенербахче» (47 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Турции, «Йени Малатьяспор» (34) — на девятой строчке.