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«Рейнджерс» — «Селтик» — 2:3 (обзор)
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«Рейнджерс» — «Селтик» — 2:3 (обзор) 

Soccer News 11 марта 2018
Фото: Soccer News
Смотрите видеообзор матча 30-го тура шотландской Премьер-Лиги, в котором «Селтик», играя большую часть второго тайма в меньшинстве, обыграл «Рейнджерс».
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