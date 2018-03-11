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Дубль Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Удинезе» в чемпионате Италии
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Дубль Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Удинезе» в чемпионате Италии 

Газета.Ru 11 марта 2018
Фото: Reuters
Туринский «Ювентус» одержал победу над «Удинезе» в матче 28-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Пауло Дибала.
В другой встрече тура «Сассуоло» сыграл вничью со СПАЛ — 1:1.
Футбол. Чемпионат Италии. 28-й тур "Ювентус" (Турин) — «Удинезе» (Удине) — 2:0 Голы: 1:0 — Дибала, 20; 2:0 — Дибала, 49  "Сассуоло" (Сассуоло) — СПАЛ (Феррара) — 1:1 Голы: 0:1 — Антенуччи, 27; 1:1 — Бабакар, 31
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