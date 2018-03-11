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«Атлетико» крупно обыграл «Сельту»
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«Атлетико» крупно обыграл «Сельту» 

LiveSport.Ru 11 марта 2018
Мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Сельтой» (3:0) в матче 28-го тура испанской Примеры.
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