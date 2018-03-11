Дубль Сона помог «Тоттенхэму» победить «Борнмут» в матче 30-го тура АПЛ

«Тоттенхэм Хотспур» на выезде одержал волевую крупную победу над «Борнмутом» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

«Борнмут» открыл счёт усилиями Джуниора Станисласа (7-я минута).

«Тоттенхэм» одержал победу благодаря голам Деле Алли (35-я минута), Хын-Мина Сона (62-я и 87-я минуты) и Серж Орье (91-я минута).

После 30 туров «Тоттенхэм» (61 очков) занимает третье место, «Борнмут» (33 очка) — 12-е.

Ранее лондонский «Арсенал» одержал крупную победу над «Уотфордом» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).