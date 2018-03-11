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Дубль Сона помог «Тоттенхэму» победить «Борнмут» в матче 30-го тура АПЛ
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Дубль Сона помог «Тоттенхэму» победить «Борнмут» в матче 30-го тура АПЛ 

RT на русском 11 марта 2018
«Тоттенхэм Хотспур» на выезде одержал волевую крупную победу над «Борнмутом» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.
«Борнмут» открыл счёт усилиями Джуниора Станисласа (7-я минута).
«Тоттенхэм» одержал победу благодаря голам Деле Алли (35-я минута), Хын-Мина Сона (62-я и 87-я минуты) и Серж Орье (91-я минута).
После 30 туров «Тоттенхэм» (61 очков) занимает третье место, «Борнмут» (33 очка) — 12-е.
Ранее лондонский «Арсенал» одержал крупную победу над «Уотфордом» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
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