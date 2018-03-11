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«Галатасарай» обыграл «Коньяспор» и вновь стал единоличным лидером чемпионата Турции
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«Галатасарай» обыграл «Коньяспор» и вновь стал единоличным лидером чемпионата Турции 

Советский спорт 11 марта 2018
В составе победителей отличились Бафетимби Гомис и Синан Гюмюш. Гомис также не реализовал пенальти. У «Коньяспора» гол в активе Вилфреда Моке. В составе «Коньяспора» играли два экс-игрока российских клубов — Самюэль Это’о («Анжи») и Адис Яхович («Крылья Советов»).
«Галатасарай» набрал 53 очка и стал единоличным лидером чемпионата Турции. У «Коньяспора» 21 очко и 17-е место.
В следующем туре «Галатасарай» на выезде сыграет с «Фенербахче», а «Коньяспор» примет «Кайсериспор».
Чемпионат Турции Суперлига 25-й тур  «Галатасарай» — «Коньяспор» — 2:1  Голы: Гомис, 69, Гюмюш, 86 — Моке, 2  На 21-й минуте Гомис не реализовал пенальти (вратарь)
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