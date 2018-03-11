«Лион» взял верх над «Каном»

В матче 29-го тура чемпионата Франции «Лион» одержал домашнюю победу над «Каном» со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий хозяев Бертран Траоре , поразивший ворота на 63-й минуте.

Лионцы занимают четвертое место турнирной таблицы французской Лиги 1, набрав 54 очка. «Кан» с 35 очками остался на 12-й строчке.

Напомним, что «Лион» является соперником ЦСКА по 1/8 финала Лиги Европы.

В первой встрече, которая 8 марта проходила в Москве, французы одержали победу со счетом 1:0. Ответная состоится 15 марта в Лионе.