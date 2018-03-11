Нижегородский АСК дважды проиграл «Грозному» в Высшей лиге «А»

Нижегородский волейбольный клуб АСК потерпел два поражения в гостевых матчах 19-го тура с «Грозным».

Первую встречу соперники провели 10 марта, в субботу. Стартовый сет прошел в упорной борьбе. Южанам удалось вырвать победу в нем только со счетом 30:28. Вторая партия также осталась за хозяевами площадки, выигравшими 25:19. В третьем и четвертом сетах нижегородцы перехватили игровую инициативу и выиграли — 25:23, 25:11. Был назначен тай-брейк, в котором сильнее оказались грозненцы — 15:11.

В воскресенье команды провели повторный поединок, в котором нашему клубу удалось выиграть только первую партию — 25:20. После этого преимуществом завладел клуб из Чечни, выигравший три игровых отрезка подряд — 25:20; 25:22; 25:21.

Потерпев два поражения, АСК с 38 очками, набранными в 34 играх, опустился на восьмую строчку турнирной таблицы.

17 и 18 марта нижегородцы сыграют дома с махачкалинским «Дагестаном».