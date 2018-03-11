Ещё
Нижегородский АСК дважды проиграл «Грозному» в Высшей лиге «А»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нижегородский АСК дважды проиграл «Грозному» в Высшей лиге «А» 

Newsroom24 11 марта 2018
Фото: Newsroom24
Нижегородский волейбольный клуб АСК потерпел два поражения в гостевых матчах 19-го тура с «Грозным».
Первую встречу соперники провели 10 марта, в субботу. Стартовый сет прошел в упорной борьбе. Южанам удалось вырвать победу в нем только со счетом 30:28. Вторая партия также осталась за хозяевами площадки, выигравшими 25:19. В третьем и четвертом сетах нижегородцы перехватили игровую инициативу и выиграли — 25:23, 25:11. Был назначен тай-брейк, в котором сильнее оказались грозненцы — 15:11.
В воскресенье команды провели повторный поединок, в котором нашему клубу удалось выиграть только первую партию — 25:20. После этого преимуществом завладел клуб из Чечни, выигравший три игровых отрезка подряд — 25:20; 25:22; 25:21.
Потерпев два поражения, АСК с 38 очками, набранными в 34 играх, опустился на восьмую строчку турнирной таблицы.
17 и 18 марта нижегородцы сыграют дома с махачкалинским «Дагестаном».
Напомним, нижегородский АСК проиграл МГТУ в Высшей лиге «А».
Newsroom24: последние новости
Нижегородский СКИФ обменялся победами с питерским «Динамо» Нижегородская «Спарта» снова обыграла «Луч» в Высшей лиге «А» Нижегородский СКИФ вышел в лидеры Спартакиады
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение