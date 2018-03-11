Тренер «Зенита» Манчини назвал главную проблему клуба 

Главный тренер петербургского "Зенита" Роберто Манчини назвал главную проблему команды, сообщает "Советский спорт".
"Главная проблема заключается не в том, что мы не смогли играть по схеме с тремя центральными защитниками после травмы Мамманы. Главная проблема в том, что у нас важный игрок травмирован, а больше других нет", — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».
По мнению специалиста, клуб не смог купить защитника в зимнее трансферное окно, и поэтому отсутствие Мамманы станет для «Зенита» большой проблемой.
Аргентинский защитник получил травму на 4-й минуте матча и был заменен.
Встреча 22-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Зенитом» завершилась нулевой ничьей. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.