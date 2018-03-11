Тренер «Зенита» Манчини назвал главную проблему клуба

"Главная проблема заключается не в том, что мы не смогли играть по схеме с тремя центральными защитниками после травмы Мамманы. Главная проблема в том, что у нас важный игрок травмирован, а больше других нет", — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».

По мнению специалиста, клуб не смог купить защитника в зимнее трансферное окно, и поэтому отсутствие Мамманы станет для «Зенита» большой проблемой.

Аргентинский защитник получил травму на 4-й минуте матча и был заменен.