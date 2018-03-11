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«Дженоа» — «Милан» — 0:1 (обзор)
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«Дженоа» — «Милан» — 0:1 (обзор) 

Soccer News 11 марта 2018
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 28-го тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Миланом» (0:1).
Видео: «Дженоа» — «Милан».
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