Волейболисты «Дагестана» одержали победу над МГТУ в очередном туре чемпионата России

Волейболисты «Дагестана» одержали победу над МГТУ в очередном туре чемпионата РоссииВК «Дагестан» обыграл МГТУ в 19-м туре чемпионата России по волейболу высшей лиги «А». Игры тура состоялись 10-11 марта на площадке Дворца спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске.

Первую встречу дагестанские волейболисты выиграли у москвичей на тай-брейке — 3:2 (25:17, 20:25, 22:25, 25:19, 18:16). Второй матч против МГТУ завершился победой «Дагестана» со счетом — 3:1.

Домашний успех позволил дагестанской команде вплотную приблизиться к тройке-лидеров чемпионата. На данный момент, махачкалинцы, занимая 4-е место в таблице, имеют на своем счету 72 очка.

Матчи следующего тура «Дагестан» проведет 17-18 марта в гостях в Нижнем Новгороде.