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Волейболисты «Дагестана» одержали победу над МГТУ в очередном туре чемпионата России
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Волейболисты «Дагестана» одержали победу над МГТУ в очередном туре чемпионата России 

Mirmol.ru 12 марта 2018
Фото: Mirmol.ru
Волейболисты «Дагестана» одержали победу над МГТУ в очередном туре чемпионата РоссииВК «Дагестан» обыграл МГТУ в 19-м туре чемпионата России по волейболу высшей лиги «А». Игры тура состоялись 10-11 марта на площадке Дворца спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске.
Первую встречу дагестанские волейболисты выиграли у москвичей на тай-брейке — 3:2 (25:17, 20:25, 22:25, 25:19, 18:16). Второй матч против МГТУ завершился победой «Дагестана» со счетом — 3:1.
Домашний успех позволил дагестанской команде вплотную приблизиться к тройке-лидеров чемпионата. На данный момент, махачкалинцы, занимая 4-е место в таблице, имеют на своем счету 72 очка.
Матчи следующего тура «Дагестан» проведет 17-18 марта в гостях в Нижнем Новгороде.
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