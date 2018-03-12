ХК «Динамо»: итоги сезона

В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Динамо» потерпел поражение от московского "Спартака" и впервые за 17 лет не вышел в плей-офф. Самые важные события года, значимые цифры и громкие имена — в этом материале.

Цифры

Всего в сезоне 2017/2018 хоккейное «Динамо» провело 56 матчей. 19 из них бело-голубые выиграли, 23 — проиграли.

Примечательно, что побед по буллитам у «Динамо» больше, чем у любой другой команды КХЛ. Судьбу очков в серии послематчевых бросков динамовцы решали 8 раз.

Крупных побед с одинаковой разницей +4 у «Динамо» в этом сезоне было четыре: над рижским «Динамо» "Северсталью" , «Витязем» и «Адмиралом».

Самое разгромное поражение динамовцы потерпели на старте сезона от ЦСКА — 1:6.

ХК «Динамо» Москва не вышел в плей-офф Кубка Гагарина впервые с 2001 года. Всего же динамовцы при поддержке своего генерального спонсора банка ВТБ дважды становились обладателями Кубка Гагарина (2012, 2013), а также завоевывали Кубок Континента за победу в регулярном первенстве КХЛ (2014).

Главные герои

Больше всех игр в сезоне 2017/2018 провел капитан «Динамо» Илья Никулин — 56 матчей из 56.

Вне игры

За пределами площадки у ХК «Динамо» в этом году тоже было немало ярких моментов.

Ляйсан Утяшева и Сергей Светлаков. Команду на протяжении сезона поддерживали преданные фанаты бело-голубых, в том числе — звезды спорта, актеры и шоумены. Так после одной из побед в раздевалке команду поздравили Павел Воля

Трижды по ходу сезона динамовцы проводили интересные тренировки на открытом воздухе, играя в хоккей с мячом, а также несколько раз игроки принимали участие в акции «Динамо — детям», в которой собрали игрушки для воспитанников детских домов.

Но, наверное, главная сенсация вне льда случилась в конце сезона. В феврале пресс-служба клуба объявила о том, что капитан команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» и воспитанник «Динамо» Александр Овечкин занял должность советника генерального директора московского хоккейного клуба.

Цитаты

Комментариями тренеров и хоккеистов сопровождалась абсолютно каждая игра динамовцев в чемпионате КХЛ. Но вспомним несколько главных фраз от членов команды.

Еще в сентябре «Динамо» было непросто. Серия поражений расстраивала фанатов и игроков, но уже тогда капитан Илья Никулин сказал: «Отчаяния никакого нет, мы верим в свои силы, верим, что сможем обыграть любого соперника. Мы это знаем, сейчас идет становление команды, будем двигаться дальше с высоко поднятой головой».

После заключительного проигранного матча со «Спартаком» главный тренер команды Владимир Воробьев подвел неутешительные итоги, однако добавил, что амбиции работать дальше есть: «Я хотел бы продолжить работу на своем посту и в следующем сезоне не просто в плей-офф команду вывести, а большего добиться».

А самые главные слова в день завершения чемпионата КХЛ 2017/2018 на своей станице в социальной сети написал вратарь «Динамо» Александр Еременко. Он обратился к поклонникам хоккея и клуба: «Дорогие болельщики! Спасибо вам большое, что весь сезон верили в нас и переживали вмести с нами радость и горечь поражения. К сожалению, многое не получилось!»

Задачи на следующий сезон

Хоккейное «Динамо» впервые в истории КХЛ остается за пределами восьмерки сильнейших и отправляется в ранний отпуск. Но бело-голубые знают: без поражений не бывает побед. А в новом сезоне все начнется сначала!