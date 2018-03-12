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«Посожильница» стала победителем Среднеевропейской лиги
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«Посожильница» стала победителем Среднеевропейской лиги 

Чемпионат.com 12 марта 2018
В Блайбурге (Австрия) прошёл «Финал четырёх» Среднеевропейской волейбольной лиги. В финале австрийская «Посожильница» одержала победу над словенским «Кальцитом» со счётом 3:1 (25:22, 19:25, 25:20, 25:17). Бронзовым призёром стала словенская «Любляна».
Среднеевропейская лига. Мужчины. «Финал четырёх». Блайбург Финал «Посожильница» (Австрия) — «Кальцит» (Словения) — 3:1 (25:22, 19:25, 25:20, 25:17).
Матч за третье место «Любляна» (Словения) — «Младость» (Хорватия) — 3:1 (25:23, 19:25, 25:21, 25:19).
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