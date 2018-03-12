Дмитрий Сенников: «Зенит» потерял конструктив в игре 

«Видимо, у них какой-то физический спад. Наверное, команда целенаправленно готовилась к матчам Лиги Европы, плюс переезды — возможно это сказалось… »Зенит» в чемпионате не пропускает, играет «на ноль», но забить тоже не может. Потеряла команда конструктив в игре, мало создает моментов.
В матче с «Ростовом» очень примитивно сыграли: были одни сплошные навесы, почти не старались через пас взломать оборону соперника. «Ростов» выглядел намного симпатичнее", — приводит слова Сенникова Rusfootball.Info.