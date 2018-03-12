Доигровщик санкт-петербургского «Зенита» Евгений Сивожелез объяснил, почему вся борьба в четвертьфинальном противостоянии чемпионата России с «Факелом», несмотря на 3:0 в гостях, ещё впереди.
«Покажите мне хотя бы одного человека, кто может всегда ожидать победы в трёх сетах в волейболе. Все ожидали, что в Казани будет 3:0 в первом матче, но там тоже другая картинка была, поэтому ожиданий никаких не было. Самое главное, что мы сами хорошо и качественно сыграли всей командой, хотя это получилось не на сто процентов. Но сыграли на результат, а это является самым важным в плей-офф. В принципе, красота действий тут никому не нужна, только результат. Поэтому самое главное ощущение заключается в том, что наша команда выиграла первый матч плей-офф. Правда, пока это ещё ничего не значит. Это только начало пути», — сказал Сивожелез в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.