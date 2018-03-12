Кузюткин покинул должность старшего тренера «Белогорья»

Напомним, 70-летний специалист принял белгородскую команду меньше месяца назад.

«Кузюткина мы поблагодарили и отправили домой. У человека возраст все-таки серьезный. По состоянию здоровья он не может дальше продолжать работу», — сказал спортивный директор «Белогорья» Тарас Хтей

По его словам, имя нового старшего тренера команды будет объявлено в ближайшее время.

При Кузюткине «львы» обыграли в регулярном чемпионате России «Урал» (3:1) и «Енисей» (3:0), а также словенскую «Любляну» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Кубка ЕКВ. В минувшую субботу «Белогорье» в первом четвертьфинальном матче чемпионата России дома уступило «Кузбассу» (0:3).