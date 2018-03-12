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«Динамо» не будет превышать потолок в 900 миллионов рублей
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«Динамо» не будет превышать потолок в 900 миллионов рублей 

Спорт-Экспресс 12 марта 2018
Гендиректор московского «Динамо» Сергей Федоров рассказал о будущем московского клуба. По его словам, клуб не будет превышать потолок в 900 миллионов рублей.
— Генерального менеджера в клубе не будет, — сказал Федоров. — Я буду разговаривать с агентами, а тренер будет принимать решения. «Динамо» не будет превышать потолок в 900 миллионов рублей.
Напомним, что «Динамо» завершило регулярный чемпионат на девятом месте в Западной конференции и впервые в истории КХЛ не попало в плей-офф. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
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