«Динамо» не будет превышать потолок в 900 миллионов рублей

Гендиректор московского «Динамо» Сергей Федоров рассказал о будущем московского клуба. По его словам, клуб не будет превышать потолок в 900 миллионов рублей.

— Генерального менеджера в клубе не будет, — сказал Федоров. — Я буду разговаривать с агентами, а тренер будет принимать решения. «Динамо» не будет превышать потолок в 900 миллионов рублей.