Станислав Черчесов: У ЦСКА и «Зенита» есть шансы на выход в ¼ Лиги Европы

— Ближайший тур будет усеченным, матчи воскресенья перенесены. Это плюс, что игроки не игравших клубов отдохнут или минус, что вы не получите дополнительную информацию? — ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» в четверг сыграют в Лиге Европы, у них и так достаточно матчей. Так что, возможно, им эта пауза пойдет на пользу.

— Российские клубы первые матчи в 1/8 Лиги Европы проиграли. Настолько уровень наших топ-клубов разнится с европейским? — Я все игры посмотрел. Понятно, они по-разному складывались, разные лиги, разные стили. Уровень сопротивления в таких матчах меняется, поэтому адаптационный период наступает поздно.

Это как мы играем с Аргентиной, а через три дня — с Испанией. И уже второй матч мы проводим лучше, потому что во время первого адаптировались к скоростям и уровню соперника и это как бы переносим на следующую встречу. Здесь, возможно, то же самое. С оптимизмом смотрю на шансы «Зенита» и ЦСКА в ответных встречах, «Локомотив», надеюсь, даст бой в Москве.