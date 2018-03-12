Марек Хамшик: «Наполи» еще может стать чемпионом"

Полузащитник «Наполи» Марек Хамшик на своем официальном сайте высказал мнение, что его команда сохраняет шансы выиграть чемпионат Италии в нынешнем сезоне. Неаполитанцы занимают второе место в таблице, отставая от «Ювентуса», у которого игра в запасе, на одно очко. «Наполи» в последних двух турах серии А проиграл «Роме» (2:4) и сыграл вничью с «Интером» (0:0).

— Мы опустились на второе место, но до конца сезона еще 10 игр, — подчеркнул Хамшик. — Мы можем набрать 30 очков, так что все возможно. В матче с «Интером» мы играли лучше, но упустили несколько моментов и не смогли победить.

В нынешнем сезоне 30-летний Хамшик провел за «Наполи» 39 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал две голевые передачи.