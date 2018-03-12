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Александр Тарханов: «Поражение в финале Кубка России было обидное, но сейчас чемпионат»
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Александр Тарханов: «Поражение в финале Кубка России было обидное, но сейчас чемпионат» 

Спорт-Экспресс 12 марта 2018
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против «Локомотива» отметил, что команда не вспоминает о поражении от железнодорожников в финале Кубка России (0:2).
— Поражение в финале Кубка было, конечно, обидное, — сказал Тарханов в эфире канала «Наш футбол». — Но сейчас игра другая, сейчас чемпионат, обеим командам нужны очки — это главная мотивация.
— Как чувствует себя Бикфалви?
— Он последнюю неделю тренировался с нами, но понятно, что состояние его неидеальное. Но у него боевой характер, сегодня он сыграет.
Матч "Урал" — «Локомотив» стартует в 17.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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