Александр Тарханов: «Поражение в финале Кубка России было обидное, но сейчас чемпионат»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против «Локомотива» отметил, что команда не вспоминает о поражении от железнодорожников в финале Кубка России (0:2).

— Поражение в финале Кубка было, конечно, обидное, — сказал Тарханов в эфире канала «Наш футбол». — Но сейчас игра другая, сейчас чемпионат, обеим командам нужны очки — это главная мотивация.

— Как чувствует себя Бикфалви?

— Он последнюю неделю тренировался с нами, но понятно, что состояние его неидеальное. Но у него боевой характер, сегодня он сыграет.