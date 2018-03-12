Вандерсон Масиэл — о матче с «Динамо»: «Я уже видел мяч в воротах»

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон Масиэл в интервью клубной пресс-службе после матча 22-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:0) рассказал, что уже играл при подобных погодных условиях. По словам бразильца бело-голубые практически ничего не создали у ворот его команды.

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— Вам когда-либо ранее доводилось играть в таких погодных условиях, в которых проходил матч с «Динамо»?

— Да, и в прошлом сезоне в Австрии, и еще раньше в Бельгии я играл в мороз, в снегопад. Не могу сказать, что привычен к игре в таких условиях, но для меня это было далеко не в новинку.

— Что говорил Игорь Шалимов , выпуская вас на замену?

— Тренер сказал, чтобы я делал то, что умею — обострял игру у ворот соперника. Попросил сделать последний пас, либо забить гол самому. И я был близок к этому, но не сложилось.

— Вспомните эпизод, в котором вы нанесли удар в штангу.

— Смолов сделал очень удобную передачу, я постарался пробить в самый угол и уже видел мяч в воротах. Я подумал: «Вот он — гол, наконец-то!». Но мяч каким-то невероятным образом, ударившись о штангу, оказался не в воротах, а пролетел вдоль всей их линии и выкатился за пределы поля. Я был очень разочарован. И не только я — вся наша команда.

— Что, кроме этого промаха, помешало «Краснодару» обыграть «Динамо»?

— Прежде всего, погодные условия. Да, они были равными для всех, но все же тот комбинационный футбол, в который обычно играет наша команда, на скользком заснеженном поле показывать очень трудно. Ну и, думаю, нам просто не хватило гола. Мы играли лучше, чем «Динамо», и если бы забили хотя бы один мяч, то точно выиграли бы, поскольку соперник у наших ворот не создал практически ничего.

— Насколько эта потеря очков в игре с соперником из нижней части таблицы критична для команды в турнирном плане?

— Безусловно, мы не досчитались очков, и на финише это может сказаться на нашем итоговом месте. Но впереди еще 8 игр, все можно наверстать. Нужно просто продолжать упорно работать и в каждом из оставшихся матчей стремиться только к победе.

23-летний Вандерсон провел в нынешнем сезоне за «быков» 23 матча, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.